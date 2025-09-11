Trabzonspor, Manchester United'dan Andre Onana'yı 1 yıl kiraladı

Trabzonspor, Manchester United'tan Andre Onana'yı 2025-2026 sezonu için bedelsiz 1 yıllığına kiraladığını ve ücret detaylarını KAP'a bildirdi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:04
Trabzonspor, Manchester United'dan Kamerunlu kaleci Andre Onana'yı bir yıl süreyle kiraladığını resmen açıkladı.

Kulübün Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ tarafından Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'ta yer alan açıklamada, Onana'nın bedelsiz olarak 2025-2026 futbol sezonu için geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Sözleşme Detayları

Açıklamada, Andre Onana ile yapılan bir yıllık anlaşma kapsamında oyuncuya 2025-2026 futbol sezonu için 3 milyon 510 bin dolar garanti ücret ve 1 milyon 755 bin dolar imza ücreti ödeneceği ifade edildi.

