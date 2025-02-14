Trabzonspor, Mattia Ahmet Minguzzi'yi Anmak İçin Tişörtle Sahaya Çıkacak

Trabzonspor, Beşiktaş Maçında Minguzzi'yi Anacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın, deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, trajik bir kaybı anma amacıyla önemli bir adım atıyor. Kulüp, hayatını kaybeden taraftarı Mattia Ahmet Minguzzi'nin fotoğrafının yer aldığı tişörtle sahaya çıkma kararı aldı.

Özel Anma Tişörtleri ile Sahada Olacaklar

Bordo-mavili kulüp, bu anlamlı anma etkinliği için yaptığı açıklamada, “Takımımız, yarın oynayacağı Beşiktaş maçı öncesinde hayatını kaybeden minik taraftarımız Mattia Ahmet Minguzzi'yi anmak için onun resminin olduğu tişörtle sahaya çıkacaktır.” ifadelerine yer verdi. Bu jest, Trabzonspor camiasının kaybettiği bir evladına olan saygısını gösteriyor.

Mattia Ahmet Minguzzi'nin Tragic Olayı

15 yaşında hayatını kaybeden Mattia, 24 Ocak tarihinde, arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan bir tartışma sonucunda 5 kez bıçaklanmıştı. Tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat tarihinde yaşamını yitiren genç taraftar, ailesi ve arkadaşları tarafından büyük bir üzüntüyle anılmaktadır.

Şüpheliler Tutuklandı

Olayın ardından kaçan iki şüpheli, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklanmıştı. Bu trajik olayın üzerine, spor camiasının ve toplumsal duyarlılığın yeniden dikkat çekmesini sağlamak adına bu anma, büyük bir anlam taşımaktadır.