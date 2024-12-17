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Trabzonspor, MHK'nin İstifasını İstedi

Trabzonspor, Galatasaray'a kaybettikten sonra MHK'nin istifasını talep etti. Başkan Yardımcısı İskender, Türk futbolunun kayıplar yaşadığını belirtti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 16:44
Trabzonspor, MHK'nin İstifasını İstedi

Trabzonspor, MHK'nin İstifasını Talep Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 4-3 mağlup olan Trabzonspor, Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK) istifasını istemekte kararlı.

Murat İskender’in Açıklamaları

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Murat İskender, kulübün internet sitesinde yaptığı açıklamada, Galatasaray maçı öncesinde hissedilen kaygının sadece kendi kulüpleri için değil, tüm spor camiası için geçerli olduğunu savundu. "Malumun ilanı gecikmedi. Türk futbolunun bir türlü kurtulamadığı kepazelikler hemen kendini gösterdi" diyen İskender, adaletin hiçe sayıldığını belirtti.

Süper Lig’in Güvenirliği Tartışma Konusu

İskender, Süper Lig’in inandırıcılığının tamamen bittiğini ve Türk futbolunun geri dönüşüm yolunda tehlikeli bir yol aldığını ifade etti. "Koca bir ülkenin futbol namusu her hafta hırsızlar tarafından lekeleniyor" diyerek, MHK’yı bu duruma çanak tutmakla suçladı.

İstifa Çağı

İskender, Türk futbolu adına MHK için atılacak tek adımın istifa olduğunu vurguladı. "Biraz gururları varsa ‘Bu işi elimize yüzümüze bulaştırdık’ diyerek istifalarını sunarlar. Tekrar ediyoruz, yarın herkes için çok geç olacak" şeklinde son sözlerini dile getirdi.

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