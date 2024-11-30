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Trabzonspor Olağan Genel Kurulu Başladı: Ertuğrul Doğan Tek Aday

Trabzonspor'un olağan genel kurulu, mevcut başkan Ertuğrul Doğan'ın tek aday olarak katıldığı seçimle başladı.

Yayın Tarihi: 30.11.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 30.11.2024 10:45
Trabzonspor Olağan Genel Kurulu Başladı: Ertuğrul Doğan Tek Aday

Trabzonspor'un Olağan Genel Kurulu Resmen Başladı

Trabzonspor Kulübü, Hayri Gür Spor Salonu'nda düzenlenen olağan genel kurulu toplantısıyla 57 yıllık tarihinde 49. yönetim kurulunu seçmeye hazırlanıyor. Başbakanlığına yeniden aday olan Ertuğrul Doğan, bu süreçte tek aday olarak yer alıyor.

9,909 Üye Oy Kullanacak

Olağan genel kurulda 9,909 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Genel kurul, iki gün sürecek ve yarın yapılacak seçimle tamamlanacak.

Önemli İsimler ve İlk Gün Programı

Eski kulüp başkanlarından Ahmet Celal Ataman da genel kurulu izleyenler arasında. Genel kurula katılımın ilk dakikalarda sınırlı olduğuna dikkat çekiliyor. Kulüp genel sekreteri Kemal Ertürk'ün açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, oy çokluğuyla divan başkanlığına Hakan Orhan seçildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve gündem üyelere sunuldu.

Gündem: İdari ve Mali Raporlar

Bugünkü toplantıda, kulüp yönetim kurulunun idari ve mali raporları ile denetleme kurulu raporu görüşülecek. Ardından yönetim kurulunun ibrası oylanacak. Yarın saat 09:00'da başlayacak bölümde, başkan adayı Doğan'ın konuşmasının ardından üyeler sandık başına gidecek ve oy verme işlemi saat 16:00'da tamamlanacak.

Ertuğrul Doğan'ın Yönetim Listesi

Başkan adayı Ertuğrul Doğan'ın yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

  • Asil Üyeler: Zeyyat Kafkas, Ali Haydar Gedikli, Sami Karaman, Kemal Ertürk, Serkan Kılıç, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral, Coşkun Öztürk, İbrahim Şahinkaya, Derviş Köz, Birhan Emre Yazıcı, Murat İskender, Gözde Atasoy, Semih Hekimoğlu
  • Yedek Üyeler: Hüseyin Ekşi, Ali Beyazlı, Fatih Solak, İmdat Yılmaz, Serkan Neşat Soylu, Rıfat Çebi, Murat Cem Aşık

Kongre, bordo-mavili camianın geleceği için kritik bir öneme sahip. Üyelerin yarın gerçekleştireceği oy verme işlemi, Trabzonspor'un yönelimlerini belirleyecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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