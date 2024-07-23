Trabzonspor, Pedro Malheiro ile 4+1 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor'dan Yeni Transfer: Pedro Malheiro

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşma, kulüp resmi kaynakları tarafından Borsa İstanbul'a bildirildi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

İlk Yıllık Ücretler

Yapılan açıklamada, futbolcuya ödenecek garanti ücretlerin detayları şu şekilde belirtilmiştir: 2024-2025 sezonunda 830 bin avro, 2025-2026 sezonunda 830 bin avro, 2026-2027 sezonunda 830 bin avro ve 2027-2028 sezonunda 882 bin avro garanti ücreti verilecektir. Eğer kulüp, opsiyon hakkını kullanırsa, 2028-2029 sezonunda futbolcuya 986 bin avro garanti ücret ödenecek.

Menajerlik Ücretleri ve Transfer Detayları

Ayrıca, yapılan anlaşmaya göre futbolcunun menajerlik hizmet bedeli olarak, brüt ücretin %4,8’i oranında bir ödeme yapılacağı belirtildi.

KAP tarafından yayımlanan diğer bir açıklamaya göre, Malheiro'nun transferi hakkında Boavista FC ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Anlaşmanın şartlarına göre, Boavista'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro 3 taksit halinde ödenecek ve futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin %10’u Boavista’ya verilecektir.