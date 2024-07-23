Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor, Pedro Malheiro ile 4+1 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor, Portekizli futbolcu Pedro Malheiro ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladı. İşte anlaşmanın detayları.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 19:29
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 19:29
Trabzonspor, Pedro Malheiro ile 4+1 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trabzonspor'dan Yeni Transfer: Pedro Malheiro

Trabzonspor Kulübü, 23 yaşındaki Portekizli futbolcu Pedro Jorge Gonçalves Malheiro ile 4+1 yıllık bir anlaşma gerçekleştirdi. Bu anlaşma, kulüp resmi kaynakları tarafından Borsa İstanbul'a bildirildi ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyuruldu.

İlk Yıllık Ücretler

Yapılan açıklamada, futbolcuya ödenecek garanti ücretlerin detayları şu şekilde belirtilmiştir: 2024-2025 sezonunda 830 bin avro, 2025-2026 sezonunda 830 bin avro, 2026-2027 sezonunda 830 bin avro ve 2027-2028 sezonunda 882 bin avro garanti ücreti verilecektir. Eğer kulüp, opsiyon hakkını kullanırsa, 2028-2029 sezonunda futbolcuya 986 bin avro garanti ücret ödenecek.

Menajerlik Ücretleri ve Transfer Detayları

Ayrıca, yapılan anlaşmaya göre futbolcunun menajerlik hizmet bedeli olarak, brüt ücretin %4,8’i oranında bir ödeme yapılacağı belirtildi.

KAP tarafından yayımlanan diğer bir açıklamaya göre, Malheiro'nun transferi hakkında Boavista FC ile anlaşma sağlandığı duyuruldu. Anlaşmanın şartlarına göre, Boavista'ya sözleşme fesih bedeli olarak 2 milyon avro 3 taksit halinde ödenecek ve futbolcunun başka bir kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin %10’u Boavista’ya verilecektir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Egzama, mantar, nasıra birebir geliyor! 3 sorunu kökünden çözen yöntem

Renault sıfır araçta devrim gibi indirim yaptı! 150 bin TL birden düştü

Çocuklu ailelere 400 TL destek müjdelendi! Her haneye para girecek

İŞKUR'dan yeni TYP alımı fırsatı! Kaymakamlıklara TYP personeli alınacak

Emeklilere 31 Temmuz'a kadar süre verildi! Bir sefere mahsus 12.000 TL verilecek

Samsung'u olanlar, iPhone'u olanları çatlatacak! Samsung özel WhatsApp güncellemesi alacak! İşte alacak telefonlar listesi

Yoğurdun içine bir kaşık ekleyip yiyin! Vücudunuzdaki mucizeye inanamayacaksınız

Memur olmsk isteyene Temmuz ayının son müjdesi! Binlerce KPSS'li, KPSS'siz memur alımı yapılacak

250 TL ödüllü kredi kartı kampanyası! Aidat ödemesi yok

81 ilde altın satışları değişti! Artık o altınlar bozdurulamayacak

İŞKUR müjdesi! Gençlere günlük maaş fırsatı...

Ekonomik gıda zinciri devini vurdu! O firma iflas etti' Yüzlerce şube kapandı, binlerce kişi işsiz kaldı!