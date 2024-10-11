Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Zirveye Odaklandı

Trabzonspor Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı Sezona İyi Başladı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor Petrol Ofisi, sezonu üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor. Takım, oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve bir mağlubiyet elde etti. Teknik direktör Gürkan Çavdar, Trabzonspor isminin kendilerinden yüksek beklentiler barındırdığını vurgulayarak, bu sezon iyi bir kadro oluşturmaya çalıştıklarını ifade etti.

Transfer Süreci ve Kadro Oluşumu

Çavdar, transfer döneminde dikkatli bir çalışma yürüttüklerini belirtti. Geçen sezon ocak ayından itibaren fizibilite çalışmalarına başladıklarını söyleyen Çavdar, haziran sonunda transferleri tamamladıklarını ve alınan oyuncuların oyun stillerinin analizini yaptıklarını kaydetti. Çavdar, "Alacağımız oyuncuları belirledik. Milli takımlarda oynayan ve Avrupa futbolunda kendini kanıtlamış isimleri tercih ettik," dedi.

Zirve Hedefi ve Taraftar Desteği

Trabzonspor Petrol Ofisi’nin bu sezonki hedefinin zirve olduğunu dile getiren Gürkan Çavdar, taraftarlarının desteğini önemsediklerini belirtti. "Seyircimizle daha fazla kucaklaşacağımızı düşünüyorum," diyerek, taraftar katılımının artacağını ifade etti.

Kaptan Aida Hadzic’in Motivasyonu

Takım kaptanı Aida Hadzic, sezon başlangıcından mutluluk duyduğunu belirtti. "Aramıza birçok iyi oyuncu katıldı ve takım çok iyi durumda. Beşiktaş maçına motiveyiz, geçen sezon onlara karşı ağır bir yenilgi yaşadık," diyerek oyuncuların galibiyet arzusunu ifade etti.

Andrea Gurtner’in Takıma Katkıları

Yeni kaleci Andrea Gurtner, ligin gelişmekte olduğunu ve profesyonel bir takım olduklarını ifade etti. Taraftarlarla aralarındaki duygusal bağın kendisini burada evinde hissettirdiğini belirtti.