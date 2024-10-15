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Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trabzonspor, 19 Ekim'de RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 13:57
Trabzonspor, RAMS Başakşehir Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Trabzonspor, RAMS Başakşehir'e Hazırlanıyor

19 Ekim Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor, hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, salonda kuvvet çalışmasının ardından duran top çalışmaları yaptı.

Sakatlık Durumları

Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, sakatlığının ardından saha çalışmalarına başladı. Ayrıca, iyileşen Ozan Tufan da takımla birlikte antrenmanlarına devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, RAMS Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı ek antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 19 Ekim Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

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