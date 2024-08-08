Trabzonspor, Rapid Wien ile Avrupa Ligi'nde Karşılaştı

Trabzonspor-Rapid Wien Karşılaşmasından Notlar

Bordo-mavili ekip, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Avusturya'nın Rapid Wien takımını ağırladı. Trabzonspor, 2. eleme turundaki Ruzomberok ile oynanan son maça göre yalnızca bir değişiklikle sahaya çıktı.

Tek Değişiklik: Yeni Transfer Savic

Takımın teknik patronu Abdullah Avcı, Ruzomberok ile yapılan rövanşta forma giyen Trezeguet'i yedek bırakarak, onun yerine yeni transfer Stefan Savic'i stoper pozisyonunda görevlendirdi.

Savic, Trabzonspor'un UEFA kadrosunda yer bulan oyunculardan biri olarak, bordo-mavili forma ile ilk kez sahaya çıkıyordu. Yedek kulübesinde ise Okay Yokuşlu beklemede kaldı.

Kadroda Dikkat Çeken Eksiklikler

Lisansı sonradan çıkarılan stoper oyuncusu Arseniy Batagov, şehirdeki gelişmeleri nedeniyle kadroya dahil edilmedi. Ayrıca, UEFA kadrosunda bulunmayan Orsic, Fountas ve Umut Bozok ile bildirimde bulunulan isimlerden Serkan Asan, Salih Malkoçoğlu ve Poyraz Efe Yıldırım da bu karşılaşmada yer almadı.

Dostluk Yemeği

Karşılaşma öncesinde Trabzonspor, Rapid Wien Kulübü yetkilileri ve UEFA delegesine bir dostluk yemeği verdi. Yemeğe Trabzonspor'un başkan yardımcıları ve genel saymanı gibi önemli isimlerin yanı sıra Rapid Wien asbaşkanı ve genel müdürü de katıldı. İki takım, birbirlerine başarı dileklerini ilettikten sonra, Trabzonspor’un başkan yardımcısı Yahya Karahasan, Rapid Wien’e bordo-mavili forma ve plaket hediye etti.

Taraftarın Coşkusu

Maç öncesi, Trabzonspor taraftarları takımlarına büyük bir ilgi gösterdi. Karşılaşmaya gelen Avusturya temsilcisinin taraftar grubu da 150 kişiyle destek verdi. Ayrıca, Trabzonspor oyuncuları, eski kulüp başkanlarından Ahmet Salih Erdem’in anısına siyah tişörtlerle sahaya çıkarken, maç öncesi saygı duruşu da gerçekleştirildi.