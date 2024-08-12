Trabzonspor Rapid Wien Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Rapid Wien Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımı ile 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarına hız vermiş durumda.

İdman Detayları

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılıyor. Önceki gün Net Global Sivasspor ile oynanan Trendyol Süper Lig 1. hafta maçında forma giyen oyuncular, yenilenme çalışmaları yaparak dinlenmeye geçtikleri belirtiliyor. Diğer futbolcular ise antrenmanın başlangıcında koordinasyon ve geniş alan çalışması gerçekleştiriyorlar.

İdman Programı

İdman, dayanıklılık çalışmalarıyla devam etti ve çift kale maçla sona erdi. Bordo-mavili takım, yarın gerçekleştireceği antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana Uğurcan Çakır da katıldı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla 15 Ağustos Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. İdmana Uğurcan Çakır da katıldı.