Trabzonspor, resmi teklifini yaptı Sırp forvet geliyor mu?

Trabzonspor'un transfer görüşmelerinde özellikle üzerinde durduğu ve kadrosuna katmak için uğraştığı isim, FK Orenburg'da forma giyen Sırp forvet Djordje Despotovic olduğu öğrenildi.

Trabzonspor, resmi teklifini yaptı Sırp forvet geliyor mu?
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Ajansspor'un düzenlediği haberde; Sırp futbolcu bir gün önce Orengurg takımı ile yollarını ayırdığını açıkladı. 28 yaşındaki forveti kadrosuna katmak isteyen takımların arasında Trabzonspor, Rostov ve CSKA Moskova'nın olduğu öğrenildi.

Takımından ayrıldı

Deneyimli oyuncu kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey için teşekkürler Orenburg. Her zaman kalbimde olacaksın" ifadelerini kullandı.

CSKA Moskova'nın ilgiside var

CSKA Moskova ve Rostov'un Sırp forvet için yaptığı teklif de ortaya çıktı. CSKA Moskova'nın yıllık 800 bin Euro, Rostov'un ise 600 bin Euro teklif yaptığı kaydedildi.

28 yaşındaki forvet oyuncusunun ise yıllık 1 milyon Euro istediği ve bu teklifleri kabul etmediği belirtildi.

Trabzonspor ile görüşmeler devam ediyor

Ayrıca, Trabzonspor'un da transfer listesinde yer alan Djordje Despotovic'in Karadeniz temsilcisinden yıllık 1 milyon Euro istediği ve görüşmelerin devam ettiği bildirildi.


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