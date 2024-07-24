Trabzonspor Ruzomberok ile Karşılaşıyor

Trabzonspor Ruzomberok'a Misafir Oluyor
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunun ilk maçında, yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşı karşıya gelecek.
Mücadele Detayları
Maç, MFK Futbol Stadyumu'nda saat 19.30'da (TSİ) başlayacak. Karşılaşmayı, Alman hakem Bastian Dankert yönetecek. Dankert'in yardımcı hakemleri Lasse Koslowski ve Rene Rohde olarak belirlendi. Ayrıca, mücadelenin dördüncü hakemi Timo Gerach olacak.
Trabzonspor'un Kadrosu
Bordo-mavili ekibin maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
- Uğurcan Çakır
- Muhammed Taha Tepe
- Onuralp Çevikkan
- Pedro Malheiro
- Arif Boşluk
- Eren Elmalı
- Ali Şahin Yılmaz
- Rayyan Baniya
- Stefano Denswil
- John David Lundstram
- Salih Malkoçoğlu
- Ozan Tufan
- Batista Mendy
- Enis Bardhi
- Kerem Şen
- Umut Güneş
- Edin Vişça
- Mislav Orsic
- Cihan Çanak
- Trezeguet
- Anthony Nwakaeme
- Denis Draguş
- Enis Destan
- Umut Bozok