Trabzonspor, Ruzomberok ile Maç Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ruzomberok Maçı İçin Hazırlıklarına Hız Verdi
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, maç hazırlıklarına start verdi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman
Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri yaptı.
Şut Çalışmaları ve Çift Kale Maç
Isınmanın ardından şut çalışmaları gerçekleştiren takım, antrenmanın son kısmında ise çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü.
Devam Eden Hazırlık Süreci
Bordo-mavili ekip, Ruzomberok maçı için hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.