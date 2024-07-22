Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor, Ruzomberok ile Maç Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi öncesi Ruzomberok maçı hazırlıklarına start verdi.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 22:04
Trabzonspor, Ruzomberok ile Maç Hazırlıklarına Başladı

Trabzonspor, Ruzomberok Maçı İçin Hazırlıklarına Hız Verdi

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak olan Trabzonspor, maç hazırlıklarına start verdi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde Antrenman

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın yönetimindeki antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, ısınma hareketleri yaptı.

Şut Çalışmaları ve Çift Kale Maç

Isınmanın ardından şut çalışmaları gerçekleştiren takım, antrenmanın son kısmında ise çift kale maç yaparak hazırlıklarını sürdürdü.

Devam Eden Hazırlık Süreci

Bordo-mavili ekip, Ruzomberok maçı için hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda 25 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına başladı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
Fenerbahçe, Mehmet Topal'ın Petrolul takımı ile hazırlık maçı yapacak

En cesaretli burçlar belli oldu! 4 burç her problemi çabucak çözüyor

BYD dev personel alımına start verdi! Çinli otomobil üreticisi yüksek maaş vadediyor!

ATM'lerde yepyeni dönemin kapısı açıldı! Para çeken yatıran herkes etkilenecek

KPSS şartı tamamen kaldırıldı! En az lise mezunuysanız tamam: Bu kadrolara alım yapılacak

Milli Emlak az bütçeyle arsa kralı yapacak! Bu arsalar sudan ucuza satılıyor

QNB Finansbank emeklilere sözünü tuttu! 4A 4B 4C hepsine tek şartla para yağdıracak

Garanti Bankası yine yaptı yapacağını! Başvuranlar 100.000 TL'yi 5 dakikada cebine atacak

Siyasetçi olmak için ideal burçlar açıklandı! 4 burç liderlik özellikleriyle öne çıkıyor

Toyota'dan efsane teklif: 175.000 TL bedava üstelik faizler %0,99’a düşürüldü!

Emeklilikte yaş şartı nirvanaya çıkıyor! Hemen emekli olsam diyenler kabusu yaşayacak

Günlük araç kiralamada kaçırılmayacak indirim fırsatı! İşte tarihler ve detaylar...

Altını, doları, kripto parası olanlara flaş uyarı! O tarihe kadar elinden çıkaran oh çekecek