Trabzonspor, Ruzomberok ile Maç İçin Hazır

Trabzonspor Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Slovakya'nın Ruzomberok takımı ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu önemli mücadeleye yönelik son hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Maçın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda, takım teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu. Antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

İdmanın geri kalan bölümü ise taktik çalışmalara odaklanarak devam etti. Bu bölüm, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Pedro Malheiro Takıma Katıldı

Dün, 4+1 yıllık sözleşme imzalanan 23 yaşındaki Portekizli futbolcu Pedro Malheiro da antrenmanda yer aldı ve takım arkadaşları ile birlikte çalıştı.

Maç Zamanı ve Tarihi

Bordo-mavililer, Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile yarın TSİ 19.30'da mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.