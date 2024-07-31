Trabzonspor Ruzomberok Maçına Hazır

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, yarın akşam Papara Park'ta düzenlenecek UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş karşılaşmasını değerlendirdi. Avcı, "Kendi taraftarımız önünde daha iyi bir oyun ile iyi bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Maç Öncesi Açıklamalar

Avcı, takım kaptanı Uğurcan Çakır ile basın toplantısı düzenleyerek, ikinci resmi maçlarına odaklandıklarını belirtti. İlk maçta zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçta yaptığımız değerlendirmeleri tekrar etmek istiyorum. Fizik kalitesi yüksek ve oyun planı olan bir takımla karşılaştık. Zaman zaman iyi pozisyonlar yarattık ve deplasmanda 2-0 kazanmak bizim için önemliydi. Şimdi ikinci maça kilitlenmiş durumdayız."

Transfer Hedefleri

Trabzonspor'un transfer politikası hakkında bilgi veren Avcı, "Şu ana kadar minimum 2 ya da 3 oyuncu için çalışıyoruz" dedi ve forvet, stoper pozisyonları ile 8-10 numara transferinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Taraftar Desteği Vurgusu

"Trabzonspor taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Onların desteği bizim için oldukça önemli. İleriye dönük iyi sonuçlar elde etmek adına bu desteği hissetmek istiyoruz," diyen Avcı, 61. yaşına girmesiyle ilgili de teşekkür etti.

Uğurcan Çakır: "Rakibimize Hazırız"

Bordo-mavili ekibin kaptanı Uğurcan Çakır, ilk maçtaki galibiyetle avantajlı bir şekilde sahaya çıkacaklarını dile getirdi. Çakır, şunları kaydetti:

"İlk resmi maçlar genelde zor geçiyor. İlk maçta istediğimiz oyunu sergileyemedik, ancak avantajlı bir skorla döndük. Şimdi rakibimize hazırız ve umarım galibiyetle tura geçeriz."

Yeni Transferler Hakkında

Çakır, Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan gibi yeni transferlerden mutluluk duyduğunu ifade ederek, bu oyuncuların takıma katkı sağlayacağını belirtti:

"Okay ile genç yaşta birlikteydik ve onun aramıza katılması beni sevindiriyor. Ozan da kaliteli bir futbolcu, benim için ve Trabzonspor için büyük bir kazançtır."

Transfer İhtimalleri

Sürekli transfer söylentileriyle gündem olduğunu dile getiren Uğurcan Çakır, "Transfer teklifi gelirse başkanımız ve hocamızla oturup değerlendiririz. Bizim hedefimiz, Trabzonspor'un başarısı için en iyi şekilde savaşmak," şeklinde konuştu.

Yarın oynanacak Trabzonspor ve Ruzomberok maçı, taraftarların büyük bir heyecanla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor. Amacın galibiyet olduğu bu zorlu mücadelede, bordo-mavililerin güçlü bir performans sergilemesi bekleniyor.