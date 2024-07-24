Trabzonspor Ruzomberok Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Ruzomberok ile Kritik Maçta Buluşuyor

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın deplasmanda Slovak kulübü Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor'un Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımın hazırlıkları hakkında umut dolu açıklamalarda bulundu. Avcı, takımının önümüzdeki sezon için iyi hayaller kurdurduğunu vurguladı.

Abdullah Avcı'dan Umut Verici Mesajlar

MFK Futbol Stadı'nda gerçekleştirilen basın toplantısında yeni transfer Denis Draguş ile birlikte yer alan Avcı, "Ruzomberok maçını kazanarak sezona güçlü bir başlangıç yapmak istiyoruz. Harika bir sezon geçireceğimizi umut ediyoruz," dedi. Rekabeti Artırmak İstiyoruz

Sezonu erken açtıklarını belirten Avcı, "Transfer çalışmalarımız tamamlandığında, oyuncularımız arasında daha fazla rekabet oluşturmayı hedefliyoruz. Bu sezon daha hızlı ve etkili bir Trabzonspor göreceksiniz," ifadelerini kullandı.

Ruzomberok Hakkında Değerlendirme

Avcı, karşılaşacakları Ruzomberok'un güçlü bir rakip olduğuna dikkat çekti. "Geçen yıl liglerinde kupa kazanarak Avrupa Kupası'na katılmayı başardılar. Sıkı bir savunma sistemine sahipler," dedi. Sabırlı Oynamalıyız

Avcı, rakiplerinin 5-4-1 dizilişi ile oynayacağını, bu nedenle sabırlı olmaları gerektiğini vurgulayarak, "Topa sahip olup, çözüm odaklı hücum opsiyonlarını denemeliyiz," şeklinde konuştu.

Denis Draguş'un İlk Maçı

Yeni transfer Denis Draguş, Trabzonspor'un bu maçta elde edeceği başarının önemine değindi. Draguş, "Takım arkadaşlarım ile iyi bir başlangıç yapmak için birlikte mücadele edeceğiz," dedi. Taraftar Desteği Bize Güç Veriyor

Draguş, Türkiye'nin en büyük kulübüne geldiği için büyük bir gurur duyduğunu belirtti ve taraftarların beklentilerini karşılamak için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Daha önceki açıklamalarında Avcı, transfer sürecinin devam ettiğini ve bu konuda başkanla sürekli iletişim halinde olduklarını kaydetti. Avcı, Trabzonspor'un her alanda başarılı olmaya kararlı olduğunu vurguladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.