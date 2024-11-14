Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Lösemili Çocukları Ziyaret Etti

Ahmet Beşir'den Lösemili Çocuklara Moral Ziyareti

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Ahmet Beşir, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören lösemili çocukları ziyaret ederek onlara moral desteği sağladı.

Başkan Ertuğrul Doğan'ın Selamlarını İletti

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşir, hastanede tedavi gören çocuklarla buluşarak Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın selamlarını iletti. Ziyaret sırasında, çocukların tedavi süreçlerinin zorluğuna değinen Beşir, onlara moral vermeyi hedefledi.

Her Zaman Yanlarındayız

Beşir, yaptığı açıklamada, "Bu hafta çok önemli bir hafta ve tedaviniz uzun bir süreç. Bir yandan tedaviniz en iyi şekilde hocalarımız tarafından gerçekleştiriliyor, diğer yandan moralinizi en üst düzeyde tutmak için biz her zaman yanınızdayız. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

İmzalı Formalar İle Sürpriz

Beşir ayrıca, KTÜ Farabi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Celal Tekinbaş ile birlikte, tedavi gören çocuklara futbolcular tarafından imzalanan formaları hediye etti. Bu hareketin, Trabzonspor ailesi olarak çocuklara kucak açmak ve onlara anlamlı bir hediye vermek olduğunu belirtti.

Beşir, son olarak, "İnşallah iyileştiğiniz gün tribündeki yerleriniz hazır olacak" diyerek çocuklara umut verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.