Trabzonspor, Samsunspor ile Deplasmanda Karşılaşacak

Trabzonspor, Samsunspor'a Konuk Oluyor

Trabzonspor, Trendoyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Reeder Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Maç, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20:00'de başlayacak ve hakem Mehmet Türkmen tarafından yönetilecek.

Galibiyet Hedefi

Bordo-mavililer, ligde en son Sipay Bodrum FK'yi kendi sahasında 1-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Yarınki karşılaşmayı da kazanarak bu sezon ligde ilk kez arka arkaya iki maçtan galibiyetle ayrılmayı hedefliyorlar.

Dış Sahada Galibiyet Hasreti

Trabzonspor, en son dış sahada geçen sezonun 37. haftasında RAMS Başakşehir'i 1-0 yenmişti. Bordo-mavililer, 18 Mayıs 2024'ten beri deplasmanda galibiyet elde edemiyor.

Deplasman Performansı

Bu sezon 8 deplasman maçında 4 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan Trabzonspor, Reeder Samsunspor'u mağlup etmesi durumunda 230 günlük deplasman galibiyeti hasretine son vermiş olacak. Şu anda puan cetvelinde 19 puan ile 13. sırada bulunan takım, alt sıralardan uzaklaşmayı da hedefliyor.

Sakatlık Durumu

Trabzonspor'da, oyuncu Stefan Savic'in sakatlığı bulunuyor.