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Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Samsunspor ile oynayacağı maça hazırlıklarını tamamladı ve kafilesiyle Samsun'a hareket etti.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:39
Trabzonspor, Samsunspor Maçına Hazır

Trabzonspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Reeder Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirdikleri antrenmanın ardından karayolu ile Samsun'a hareket etti.

Trabzonspor Kafilesi

Trabzonspor kafilesinde yer alan futbolcular ise şöyle:

  • Uğurcan Çakır
  • Muhammet Taha Tepe
  • Onuralp Çevikkan
  • Pedro Malheiro
  • Serkan Asan
  • Arseniy Batagov
  • Serdar Saatçı
  • Ali Şahin Yılmaz
  • Arif Boşluk
  • Eren Elmalı
  • Borna Barisic
  • John Lundstram
  • Ozan Tufan
  • Salih Malkoçoğlu
  • Umut Güneş
  • Cihan Çanak
  • Muhammed Cham
  • Anthony Nwakaeme
  • Simon Banza
  • Enis Destan
  • Poyraz Efe Yıldırım

Trabzonspor, zorlu maçta galip gelmek için sahada elinden geleni yapacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Reeder Samsunspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Reeder Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Anthony Nwakeme (solda) ile Uğurcan Çakır (sağda) yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Reeder Samsunspor...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Reeder Samsunspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanda Anthony Nwakeme (solda) ile Uğurcan Çakır (sağda) yer aldı.

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