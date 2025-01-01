Trabzonspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Samsunspor Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Bordo-mavili ekip, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenman Detayları

Futbolcular, antrenmanın başında pas çalışması yaparak teknik becerilerini geliştirdi. Ardından dar alanda oynanan oyunla yapılan çalışmalar, taktik antrenmanla sona erdi. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlanma süreçlerini devam ettirecek.

Takımın bu yoğun çalışmaları, oyuncuların maç öncesi formda kalmaları için büyük önem taşıyor. Futbol severler, Bordo-mavili ekibin Samsunspor karşısındaki performansını merakla bekliyor.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdürdü.