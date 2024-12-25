Trabzonspor, Şenol Güneş'e Hakaret Edenlere Hukuki Süreç Başlattı

Trabzonspor'dan Hukuki Adım

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Kemal Ertürk, teknik direktör Şenol Güneş hakkında sosyal medya ve diğer platformlarda yapılan hakaret içerikli paylaşımlar ile ilgili hukuki süreç başlattıklarını duyurdu.

Sosyal Medya Üzerinden Yapılan Hakaretler

Ertürk, Sipay Bodrum ile oynadıkları maç sonrası Güneş hakkında yapılan mesnetsiz ve itibar zedeleyici paylaşımlarının tespit edildiğini belirterek, bu durumu kınadığını ifade etti.

Ertürk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Hukuk Kurulumuz tarafından eleştiri sınırlarını aşan, haksız, mesnetsiz ve hukuki dayanaktan yoksun hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan sosyal medya kullanıcıları ve spor yorumcuları hakkında gerekli yasal yollara başvurulmuştur."

Ayrıca, Ertürk, Güneş'e yönelik asılsız itham ve iddialarda bulunan kişilerin hesap vermeleri için sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını vurguladı.