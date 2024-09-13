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Trabzonspor, Şenol Güneş ile Yeni Bir Anlaşma İmzaladı

Trabzonspor, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık sözleşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 13.09.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 12:05
Trabzonspor, Şenol Güneş ile Yeni Bir Anlaşma İmzaladı

Trabzonspor'dan Önemli İmza

Trabzonspor Kulübü, teknik direktör Şenol Güneş ile 2+1 yıllık bir anlaşma yaptığını duyurdu. Kulübün resmi açıklamasında, anlaşmanın detaylarına yer verildi.

Mali Detaylar

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul'a gönderdiği bildiride şu bilgilere yer verdi: "2024-2025 sezonu için Güneş'e 50 milyon lira garanti ücret ödenecek. 2025-2026 sezonunda ise bir önceki sezon için ödenen tutara, %40'ı aşmayacak şekilde TÜFE+ÜFE/2 oranında artış yapılacaktır."

Opsiyon Hakkı

Açıklamada, opsiyon hakkının kullanılması durumunda 2026-2027 sezonu için de aynı artış oranının geçerli olacağı bilgisi verildi. Bu anlaşmanın Trabzonspor camiasında büyük bir memnuniyet yarattığı bildirildi.

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