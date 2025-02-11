Trabzonspor, Serkan Asan'ı Iğdırspor'a Geçici Olarak Transfer Etti

Trabzonspor'dan Transfer Açıklaması

Trabzonspor, sağ bek Serkan Asan'ın Iğdırspor ile yapılan anlaşma doğrultusunda sezon sonuna kadar geçici olarak transfer edildiğini duyurdu.

Kamuya Duyuru Yapıldı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, Borsa İstanbul üzerinden yaptığı açıklamada, Iğdırspor Kulübü ile Serkan Asan'ın 2024/2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını bildirdi.

Mali Yükümlülükler Iğdırspor'a Ait

Açıklamada, transfer süresince oyuncunun tüm maliyetlerinin Iğdırspor Kulübü tarafından karşılanacağı ifade edildi. Bu transferle birlikte, Serkan Asan'ın kariyerinde yeni bir sayfa açması bekleniyor.