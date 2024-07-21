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Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti

Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda...

Yayın Tarihi: 21.07.2024 15:42
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024 15:46
Trabzonspor, sezon hazırlıklarına devam etti Trabzonspor, sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Futbolculardan bir grup pas çalışırken diğer grup 19 yaş altı takımıyla maçı yaptı.

Bordo mavililer, yarın yapacağı idmanla sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer aldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer...

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenmanda Edin Visca da yer aldı.

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