Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Sipay Bodrum FK Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü sahasında Sipay Bodrum FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı ve antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

Antrenman Detayları

Bu çalışma sırasında, sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılamayan oyuncular arasında Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Serdar Saatçi, Arseniy Batagov, Edin Visca ve Denis Draguş yer aldı.

Bordo-mavili futbolcular, basına açık bölümde ısınmanın ardından dar alanda pas çalışmaları gerçekleştirdi. Takım, yarın yapılacak antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.