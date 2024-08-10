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Trabzonspor, Sivas'ta İki Takım Arasında Heyecan Verici Maç İçin Hazır

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in açılışında Sivas ile karşılaşmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 10:06
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:06
Trabzonspor, Sivas'ta İki Takım Arasında Heyecan Verici Maç İçin Hazır

Trabzonspor, Sivas'ta Zorlu Bir Mücadeleye Çıkacak

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in açılış haftasında yarın Net Global Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan dolu karşılaşma, BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 19.15'te başlayacak. Maçın hakemliğini ise Cihan Aydın üstlenecek.

Bordo-Mavililer Galibiyet İstiyor

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında sahasında Avusturya'nın Rapid Wien takımına 1-0 mağlup olarak tur ümitlerini zorlaştıran Trabzonspor, Net Global Sivasspor karşısında galibiyet alarak lige iyi bir başlangıç yapmak istiyor.

Son Hazırlıklar Yapılıyor

Bordo-mavililer, bugün yapacakları antrenmanın ardından özel bir uçakla Sivas'a gitmek üzere yola çıkacaklar. Takımın, zorlu mücadele öncesinde morallerinin yüksek olduğu bildirildi.

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