Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Takım, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Abdullah Avcı Yönetiminde Antrenmanlar

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda, önceki gün Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yer alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın başlangıç kısmında dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarına katıldı. Antrenman, devamında yapılan 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Bordo-mavili ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Net Global Sivasspor karşılaşmasına yönelik son hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.