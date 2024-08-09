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Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, 11 Ağustos'taki Sivasspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalara devam ediliyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 13:55
Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Sivasspor Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Takım, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor.

Abdullah Avcı Yönetiminde Antrenmanlar

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı önderliğinde gerçekleştirilen antrenmanda, önceki gün Rapid Wien ile oynanan UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında yer alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı.

Diğer oyuncular ise antrenmanın başlangıç kısmında dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarına katıldı. Antrenman, devamında yapılan 5'e 2 pas çalışması ve çift kale maçla tamamlandı.

Yarın Son Hazırlıklar Tamamlanacak

Bordo-mavili ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Net Global Sivasspor karşılaşmasına yönelik son hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Net Global Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. İdmana teknik direktör Abdullah Avcı da katıldı.

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