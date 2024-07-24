Trabzonspor Slovakya'da Ruzomberok Maçı İçin Hazırlanıyor

Trabzonspor Slovakya'ya Ulaştı

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Ruzomberok ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Slovakya'ya iniş yaptı. Bordo-mavili ekip, Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla yaklaşık 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından Poprad Havaalanı'na vardı.

Karayolu ile Ruzomberok’a Geçiş

Poprad Havaalanı'ndan karayolu ile direkt olarak Ruzemberok kentine giden Trabzonspor kafilesi, burada kamp yapacağı otele yerleşti.

Antrenman Programı

Bordo-mavili takım, maçın oynanacağı MFK Futbol Stadı'nda bugün akşam saatlerinde antrenman yaparak hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarını selamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarını selamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarını selamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarını selamladı.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Ruzomberok ile karşılaşacak Trabzonspor, Slovakya'ya geldi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın mensuplarını selamladı.