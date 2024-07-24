Trabzonspor Slovakya Yolunda

Trabzonspor Slovakya'ya Uçtu
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kapsamındaki ilk maçında Ruzomberok ile yüz yüze gelecek olan Trabzonspor, Slovakya'ya doğru yola çıktı.
Özel Uçakla Seyahat
Bordo-mavililerin seyahati, Türk Hava Yolları'na ait özel bir uçakla gerçekleştirildi. Trabzon Havalimanı’ndan kalkan uçak, Slovakya'nın Poprad kentine yöneldi.
Kafiledeki Oyuncular
Trabzonspor'un Slovakya’ya götürdüğü futbolcu kadrosu şu isimlerden oluştu:
- Uğurcan Çakır
- Muhammed Taha Tepe
- Onuralp Çevikkan
- Pedro Malheiro
- Arif Boşluk
- Eren Elmalı
- Ali Şahin Yılmaz
- Rayyan Baniya
- Stefano Denswil
- John David Lundstram
- Salih Malkoçoğlu
- Ozan Tufan
- Batista Mendy
- Enis Bardhi
- Kerem Şen
- Umut Güneş
- Edin Vişça
- Mislav Orsic
- Cihan Çanak
- Trezeguet
- Anthony Nwakaeme
- Denis Draguş
- Enis Destan
- Umut Bozok
Bu önemli karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Slovakya'da rakiplerini bekliyor.