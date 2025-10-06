Trabzonspor, Son 15 Sezonun İkinci En İyi İlk 8 Haftasını Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında Zecorner Kayserispor karşısında aldığı 4-0'lık farklı galibiyetle kapatan Trabzonspor, son 15 sezon içindeki en iyi ikinci dönemini yaşıyor.

Genel Bakış

Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonunun ilk 8 haftasında 18 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon 17 puan toplayarak o sezonun hemen arkasında yer aldı. Elde edilen puanla takım, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Sezon Bazlı Karşılaştırma

Trabzonspor'un son yıllardaki ilk 8 hafta puanları şöyle:

2010-2011: 17 | 2011-2012: 13 | 2012-2013: 13 | 2013-2014: 14 | 2014-2015: 9

2015-2016: 10 | 2016-2017: 10 | 2017-2018: 9 | 2018-2019: 13 | 2019-2020: 15

2020-2021: 6 | 2021-2022: 18 | 2022-2023: 16 | 2023-2024: 12 | 2024-2025: 12 | Bu sezon: 17

Maç Özeti

Trabzonspor, ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İlk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken, yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, sekizinci hafta ise Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Teknik Direktör ve Performans

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, 8 karşılaşmada 17 puan hanesine yazdırarak maç başına ortalama 2,12 puana ulaştı ve ligde son dönemlerde puan olarak en iyi performanslarından birini gösterdi.