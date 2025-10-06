Trabzonspor, Son 15 Sezonun İkinci En İyi İlk 8 Haftasını Geride Bıraktı

Trabzonspor, Zecorner Kayserispor galibiyetiyle ilk 8 haftada 17 puana ulaştı; son 15 sezonun en başarılı ikinci dönemini yaşıyor.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 11:21
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 11:21
Trabzonspor, Son 15 Sezonun İkinci En İyi İlk 8 Haftasını Geride Bıraktı

Trabzonspor, Son 15 Sezonun İkinci En İyi İlk 8 Haftasını Geride Bıraktı

Trendyol Süper Lig'de haftayı sahasında Zecorner Kayserispor karşısında aldığı 4-0'lık farklı galibiyetle kapatan Trabzonspor, son 15 sezon içindeki en iyi ikinci dönemini yaşıyor.

Genel Bakış

Uzun aradan sonra şampiyonluk hasretini sonlandırdığı 2021-2022 sezonunun ilk 8 haftasında 18 puan toplayan bordo-mavililer, bu sezon 17 puan toplayarak o sezonun hemen arkasında yer aldı. Elde edilen puanla takım, lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Sezon Bazlı Karşılaştırma

Trabzonspor'un son yıllardaki ilk 8 hafta puanları şöyle:

2010-2011: 17 | 2011-2012: 13 | 2012-2013: 13 | 2013-2014: 14 | 2014-2015: 9

2015-2016: 10 | 2016-2017: 10 | 2017-2018: 9 | 2018-2019: 13 | 2019-2020: 15

2020-2021: 6 | 2021-2022: 18 | 2022-2023: 16 | 2023-2024: 12 | 2024-2025: 12 | Bu sezon: 17

Maç Özeti

Trabzonspor, ilk 8 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. İlk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Dördüncü hafta Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, beşinci hafta uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Altıncı hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken, yedinci haftada Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, sekizinci hafta ise Zecorner Kayserispor'u 4-0 mağlup etti.

Teknik Direktör ve Performans

Fatih Tekke yönetiminde Trabzonspor, 8 karşılaşmada 17 puan hanesine yazdırarak maç başına ortalama 2,12 puana ulaştı ve ligde son dönemlerde puan olarak en iyi performanslarından birini gösterdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TSYD Ankara Cumhuriyet Kupası Voleybol: 9-10 Ekim'de Fenerbahçe, Halkbank, Spor Toto, Ziraat Bankkart
2
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley 1. Grup Müsabakaları Yarın Ankara'da
3
Cevdet Yılmaz: Cumhurbaşkanlığı Kupası ile Tenis Türkiye'nin Her Köşesine Yayılıyor
4
Real Madrid lider, Arsenal zirvede: Napoli, Bayern Münih ve PSG önde
5
10. Gelibolu Maratonu 12 Ekim'de — 27 Ülkeden Sporcular Çanakkale'de Koşacak
6
Guidetti: VakıfBank 2025-26'ya güçlü kadroyla giriyor — Boskovic'e övgü
7
Milli Para Halterciler Kahire'de Dünya Şampiyonası'nda Madalya Peşinde

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza