Trabzonspor, St. Gallen ile Maç Hazırlıklarına Hız Kesmeden Devam Ediyor

Trabzonspor, St. Gallen Maçına Hazırlanıyor
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle oynayacağı play-off turu ilk maçı için hazırlıklarına devam ediyor.
Antrenman Detayları
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleşen antrenman, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapıldı. Antrenmanın ilk kısmında oyuncular, pas çalışması üzerinde yoğunlaştı.
İdman, geniş alan oyunuyla devam ederek sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.
Takım Zürih’e Hareket Edecek
Bordo-mavili ekip, yarın saat 10.10'da Zürih'e hareket edecek. Takım, Kybunpark'ta TSİ 20.00'de yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'da antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'da antrenmanda yer aldı.
Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü. Bordo-mavili futbolcu Eren Elmalı'da antrenmanda yer aldı.