Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor St. Gallen ile Maça Hazırlanıyor

Trabzonspor, St. Gallen ile oynayacağı UEFA Konferans Ligi maçı için hazırlıklarına devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 21:28
Trabzonspor St. Gallen ile Maça Hazırlanıyor

Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü, İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçı için sıkı bir hazırlık dönemine girdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Gözetiminde Antrenman

Takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenmanın başlangıcında dinamik ısınma hareketleri ve ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Yoğun Temponun Ardından Oyunla Sona Erdi

Aktivasyon çalışmalarıyla devam eden idman, geniş alanda oynanan oyunlarla sona erdi. Bordo-mavili ekibin, St. Gallen maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Enis Bardhi de katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Enis Bardhi de katıldı.

İLGİLİ HABERLER

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı

En az 40 bin TL maaş ile KPSS'li/KPSS'siz personel alım ilanı şimdi yayınlandı!

İŞKUR ilanı az önce duyurdu: 81 ilde KPSS'siz en az 35 bin TL maaş ile temizlik ve güvenlik görevlisi alımı başladı

TL Mevduat Faiz Oranları Yükselişte: 200 Bin TL Aylık Getirisi Dudak Uçuklattı

2O24'ün en iyi telefonu seçilen markanın yeni amiral gemisinin özellikleri sızdırıldı: Yok yok

BİM 20 Ağustos indirimli ürünler kataloğu dolu dolu: Süt, gıda ve içecek ürünlerinde büyük indirim

Final sezonu ekranlara veda eden dizi izlenme rekorı kırdı!

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden ekonomiyi hareketendirecek açıklama: 850 milyon adet üretilecek

1 ay sonra 45 bin TL hesabınızda! Bankalar faiz oranlarını güncelledi! İşte banka banka faiz getirileri

İŞKUR'dan dev personel alımı! Binlerce meslek yüzbinlerce kişi için iş fırsatı az önce başladı

20 Ağustos 2024 Salı günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları