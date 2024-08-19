Trabzonspor St. Gallen ile Maça Hazırlanıyor

Trabzonspor, St. Gallen Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ağustos Perşembe günü, İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçı için sıkı bir hazırlık dönemine girdi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Gözetiminde Antrenman

Takım, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman yaptı. Antrenmanın başlangıcında dinamik ısınma hareketleri ve ardından koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Yoğun Temponun Ardından Oyunla Sona Erdi

Aktivasyon çalışmalarıyla devam eden idman, geniş alanda oynanan oyunlarla sona erdi. Bordo-mavili ekibin, St. Gallen maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam etmesi bekleniyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Enis Bardhi de katıldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı play-off turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmana, Enis Bardhi de katıldı.