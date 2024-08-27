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Trabzonspor, St. Gallen ile Rövanş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde St. Gallen ile oynayacağı rövanş maçı için antrenmanlarına hız kesmeden devam ediyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 21:30
Trabzonspor, St. Gallen ile Rövanş Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor, St. Gallen Maçının Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trabzonspor, 29 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle oynayacağı rövanş karşılaşması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Antrenman Detayları

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki takım, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yaptı. Antrenman, geniş alan oyunuyla devam etti ve sonuçlandırma çalışmasıyla sona erdi.

Son Hazırlıklar

Bordo-mavili ekip, St. Gallen ile oynayacağı rövanş maçı öncesindeki son antrenmanını yarın akşam yaparak hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin...

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turunda, 29 Ağustos Perşembe günü sahasında İsviçre'nin St. Gallen ekibiyle yapacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanda teknik direktör Abdullah Avcı da yer aldı.

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