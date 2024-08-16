Trabzonspor, St. Gallen Maçına Hazırlanıyor

Trabzonspor St. Gallen Maçına Hazırlık Aşamasında

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu çerçevesinde, 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'nin St. Gallen takımına konuk olacak. Bordo-mavili ekip, bu önemli maç öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı.

Antrenman Detayları

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindekiler iki gruba ayrıldı. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien ile karşılaşan oyuncular, yenileme çalışmaları yaparken, diğer futbolcular pas çalışmaları ve dar alanda oyun tatbikatları gerçekleştirdi.

Antrenmanın Devamı

Dayanıklılık çalışmaları ile devam eden antrenman, çift kale maçla tamamlandı. Bordo-mavili takım, antrenmanın ardından bir günlük izne ayrılacak ve pazar günü tekrar çalışmalarına başlayacak.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenmanda yer aldı.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı da antrenmanda yer aldı.