Trabzonspor-St. Gallen Maçına Hazırlık Programı Açıklandı

Trabzonspor-St. Gallen Maçına Hazırlık Detayları

Trabzonspor, 29 Ağustos Perşembe günü UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında St. Gallen ile karşı karşıya gelecek. Bu önemli müsabaka öncesi hazırlık programı duyuruldu.

Antrenman ve Basın Toplantısı Programı

Bordo-mavili kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Abdullah Avcı ve futbolcu Stefan Savic 17.00'de Papara Park'ta basın toplantısı düzenleyecek. Karşılaşma için son antrenman ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde saat 18.00'de başlayacak ve ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olacak.

St. Gallen'in Hazırlıkları

İsviçre temsilcisi St. Gallen'in teknik direktörü Enrico Maassen ve bir oyuncusu, yine Papara Park'ta 19.15'te basın toplantısı gerçekleştirecek. Konuk ekip, saat 20.00'de başlayacak antrenmanla karşılaşma taktiklerini pekiştirecek ve antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık kalacak.