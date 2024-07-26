Trabzonspor, Stefan Savic ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Trabzonspor'dan Yeni Transfer

Trabzonspor Kulübü, Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Borsa'ya Bildirim Yapıldı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, bu gelişmeyi Borsa İstanbul'a ve ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıkladı. Yapılan açıklamada, Stefan Savic ile yapılan sözleşmenin detayları da verildi.

Anlaşmanın Detayları

Açıklamada, "Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Stefan Savic ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, her bir sezon için 2 milyon 500 bin avro garanti ücret ödenecek ve ayrıca 500 bin avro imza ücreti verilecektir." denildi.

Serbest Kalma Hakkı

Transferin diğer bir önemli noktası ise, Stefan Savic'in serbest kalma hakkıdır. Futbolcu, 2025/2026 sezonunda 5 milyon avro, 2026/2027 sezonunda ise 4 milyon avro bedel karşılığında serbest kalabilecektir.

Menajerlik Ücretleri

Yapılan anlaşmada, futbolcu menajerlik hizmet bedeli olarak brüt ücretinin %5'i oranında ödeme alacaktır.