Trabzonspor, Stefano Denswil ile Anlaşarak Yollarını Ayırdı

Trabzonspor, Denswil ile Resmen Ayrıldığını Duyurdu

Trabzonspor Kulübü, Stefano Denswil ile karşılıklı olarak yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ, 1 Temmuz 2022 tarihinde başlayan ve 31 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek olan Denswil'in profesyonel futbolcu sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Resmi Açıklama ve Tazminat Bilgisi

Bu açıklama, Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda yer alan bilgilerle teyit edildi. Kulüp, Denswil'e fesih tazminatı ödenmeyeceğini de belirtti. Bu durum, futbolcunun yeni bir fırsat arayışında olabileceği anlamına geliyor.

Trabzonspor'un, kadrosunda yaptığı bu değişiklik, gelecekteki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.