Trabzonspor Tarihinde 191. Yabancı Oyuncu Danylo Sikan

Trabzonspor, 57 yıllık tarihinde Ukraynalı Danylo Sikan ile birlikte 191. yabancı oyuncu transferini yaparak tarihi bir başarıya imza attı. Bordo-mavili kulüp, ara transfer döneminde Sikan'ı kente getirerek 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Bugüne dek 54 ülkeden oyuncu transferi gerçekleştiren Trabzonspor, en fazla forma giyen yabancı oyuncular arasında Brezilyalı futbolcuları ön plana çıkarmaktadır. Kulüp, bu güne kadar 17 Güney Amerikalı futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ayrıca, Belçika, Slovakya ve Polonya’dan da 8’er oyuncu transfer edilmiştir.

Danylo Sikan ile birlikte Trabzonspor, toplamda 6. Ukraynalı oyuncu ile sözleşme yapmış oldu. Daha önceki Ukraynalı futbolcular arasında Yuriy Kalitvintsev, Sergiy Gusev, Yuriy Shelepnytskyi, Viktor Gryshko ve Arseniy Batagov bulunmaktadır. Şu anda takımda iki Ukraynalı oyuncu, Arseniy Batagov ve Danylo Sikan, forma giymektedir.

Öte yandan, Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde Trabzonspor, toplamda 21 yabancı oyuncu transfer etti. Doğan döneminde kadroya katılan oyuncular arasında Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meniuer, Nwakaeme (ikinci kez), Dragus, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza ve Sikan yer aldı.