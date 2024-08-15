Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Maç Sonrası Değerlendirme

Trabzonspor Rapid Wien Maçında Elendi

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Trabzonspor, Avusturya'nın Rapid Wien ekibine 2-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, rakip takımın üstün bir oyun sergilediğini ifade etti.

Maç Sonrası Basın Toplantısı

Allianz Stadyumu'nda düzenlenen toplantıda Avcı, rakiplerin ilk yarıda daha fazla pozisyon bulduğunu belirtti. "İlk yarı itibariyle rakibin 2-3 net pozisyonu vardı,” diyen Avcı, kendilerinin sadece bir duran toptan fırsat yakalayabildiklerini dile getirdi. Kaptan Uğurcan Çakır’ın takımı ayakta tuttuğunu vurguladı.

Oyun Disiplini ve Değişiklikler

İkinci yarıdaki değişikliklerle 4-4-2 formasyonuna döndüklerini söyleyen Avcı, rakip sahada daha fazla topa sahip olarak kenar ortalarıyla etkili olmaya çalıştıklarını ifade etti. "Oyun disiplinden kopmalar yaşandı; bu, maç kazanmayı zorlaştırdı,” dedi.

"Telefonumu rahat bıraksınlar" diyerek sosyal medyada yaşanan spekülasyonlara da değinen Avcı, bu durumun doğru ve şık olmadığını belirtti. Ayrıca, sadece bireysel istatistiklerin önemli olmadığını, gerekli olan oyunun dinamiklerinin dikkate alınması gerektiğini ifade etti.

Geleceğe Dair Umutlar

Trabzonspor'un yeni bir takıma ve organizasyona sahip olduğunu belirten Avcı, bu süreçte önemli stratejik değişiklikler yapılacağını vurguladı. "Bu oyun daha güçlü; birkaç eksiğimiz tamamlandığında gücümüz artacak," diyerek, gelecek için olumlu bir yaklaşım sergiledi.

Son olarak, Edin Visca'nın sakatlığı nedeniyle riske edilmeyeceğini belirterek sözlerini tamamladı.