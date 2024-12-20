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Trabzonspor, TFF Merkez Hakem Kurulu'na Sert Tepki Gösterdi

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, TFF Merkez Hakem Kurulu'nu aleyhlerine yaptığı hatalar yüzünden sert bir dille eleştirdi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:36
Trabzonspor, TFF Merkez Hakem Kurulu'na Sert Tepki Gösterdi

Trabzonspor'dan TFF Merkez Hakem Kuruluna Tepki

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Taner Fikret Saral, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna (MHK) yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Saral, yaptığı yazılı açıklamada, Trendyol Süper Lig'deki maçlarda aleyhlerine gerçekleştirilen hakem hatalarına dikkat çekti. Açıklamasında, "Merkez Hakem Kurulunun rezillikleri artık kabul edilemez bir boyuta ulaştı. Trabzon'da, Gaziantep'te, İzmir'de, Alanya'da, İstanbul'da. Olduğumuz her yerde, oynadığımız her maçta verdiğimiz mücadeleye gölge düşürdünüz" ifadelerini kullandı.

Sözlerine devam eden Saral, "Sezon başından bu yana bizden çaldığınız puanlarla, kurduğunuz kirli oyunlarla, taraflı tutumunuzla buna göz yuman yapınızla bize hesap vereceksiniz. İster sahanın içinde olsun ister dışında" dedi. Ayrıca, "Kulübümüze yönelik kurduğunuz her planı ifşa edeceğiz" diyerek, faillerin Türk futbol kamuoyu önünde hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Taner Fikret Saral, açıklamasını "Artık yeter. Türk futbolunun iliklerine kadar işlemiş bu adaletsizliğe teslim olmayacağız. Trabzonspor camiası, milyonlarca inançlı taraftarıyla bu düzene boyun eğmeyecektir" sözleriyle sonlandırdı.

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