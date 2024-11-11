Trabzonspor, Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. Haftayı Kazanarak Kapatıyor

10. Haftanın Son Müsabakası: Trabzonspor Galip Geldi

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 10. hafta, gerçekleştirilen tek karşılaşma ile sona erdi. Haftanın kapanış mücadelesinde Trabzonspor, deplasmanda Esenler Erokspor'u 77-74 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti.

İlerleyen Haftalar

Ligin 11. haftası ise 15, 16 ve 17 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek. Taraftarlar, takımlarının bu kritik karşılaşmalarında galip gelmesi için sabırsızlıkla bekliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.