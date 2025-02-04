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Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor, Türkiye Kupası'nın ikinci maçında İskenderunspor ile yarın saat 13.00'te karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:09
Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile Mücadele Verecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek.

Maç, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda, saat 13.00'te başlayacak. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yerleşmişti. Trabzonspor, İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.

Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk mücadelelerinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan almayı başarmıştı.

Trabzonspor, bugün gerçekleştireceği son antrenmanının ardından saat 16.00'da Hatay'a doğru yola çıkacak.

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