Trabzonspor, Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile Karşılaşacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda İskenderunspor ile Mücadele Verecek
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda İskenderunspor ile karşı karşıya gelecek.
Maç, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'nda, saat 13.00'te başlayacak. Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında sahasında Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek liderliğe yerleşmişti. Trabzonspor, İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşmayı da kazanarak liderliğini sürdürmeyi hedefliyor.
Ev sahibi İskenderunspor ise gruptaki ilk mücadelelerinde MKE Ankaragücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puan almayı başarmıştı.
Trabzonspor, bugün gerçekleştireceği son antrenmanının ardından saat 16.00'da Hatay'a doğru yola çıkacak.