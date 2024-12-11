DOLAR
34,87 -0,02%
EURO
36,72 -0,02%
ALTIN
3.019,09 -0,11%
BITCOIN
3.443.166,23 -2,46%

Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Sarajevo'yu 6-1 Geçerek Son 32 Tura Yükseldi

Trabzonspor, Sarajevo'yu 6-1 yenerek UEFA Gençlik Ligi'nde son 32 tura yükseldi. Maçın detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 16:11
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Sarajevo'yu 6-1 Geçerek Son 32 Tura Yükseldi

Trabzonspor, 6-1 İle Sarajevo'yu Geçti

UEFA Gençlik Ligi 3. tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımını 6-1 yenerek son 32 turuna adını yazdırdı. Karşılaşma, Papara Park’ta büyük bir heyecanla gerçekleşti.

İlk Yarıda Gollere Doydular

Maçın ilk yarısında konuk ekip, 10. dakikada Harun Ploco ile öne geçti. Ancak bordo-mavililer, bu gole hızlı bir yanıt verdi. 28. dakikada Poyraz Yıldırım eşitliği sağlarken; 30 ve 32. dakikalarda Ömer Faruk Duymaz gollerini kaydetti. 39. dakikada Boran Başkan'ın golü ile ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

İkinci Yarıda da Fırtına Gibi

Maçın ikinci devresinde, iyi oyununu sürdüren Trabzonspor, 63. dakikada yine Poyraz Yıldırım ile bir gol daha buldu. 85. dakikada Salih Malkoçoğlu’nun golü ile skoru 6-1’e taşıdı ve karşılaşma böyle sonuçlandı.

Son 32 Turuna Yükseldiler

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde son 32 takım arasına adını yazdırdı. Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasını 7 ile 16. sıralar arasında bitiren takımlarla eşleşecek.

Kura Tarihleri ve Maçlar

İsviçre'nin Nyon kentinde 20 Aralık'ta çekilecek son 32 turu kurası sonrasında ilk maçlar 11-12 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Tribünde Önemli İsimler Yer Aldı

Bu önemli karşılaşmayı, U19 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile Trabzonspor A Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden izledi.

UEFA Gençlik Ligi 3. Turu rövanş maçında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımıyla Papara...

UEFA Gençlik Ligi 3. Turu rövanş maçında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımıyla Papara Park’ta karşı karşıya geldi. İki takım oyuncuları, maç önü seremonisinde birlikte fotoğraf çektirdi.

UEFA Gençlik Ligi 3. Turu rövanş maçında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımıyla Papara...

UEFA Gençlik Ligi 3. Turu rövanş maçında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımıyla Papara Park’ta karşı karşıya geldi. İki takım oyuncuları, maç önü seremonisinde birlikte fotoğraf çektirdi.

İLGİLİ HABERLER

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Sarajevo'yu 6-1 Geçerek Son 32 Tura Yükseldi
2
Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!
3
Galatasaray'ın Malmö Maçı Kadrosu Açıklandı
4
ÇBK Mersin Kadın Basketbol Takımı, Pelin Derya Bilgiç'i Transfer Etti
5
TFF'den MHK'ye UEFA Standartlarında Yapılanma
6
Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'ın Başarısı Antrenörlük Kurslarına Talebi Artırdı
7
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, UEFA ve Bakan Bak ile İstanbul'da Bir Araya Geldi

Pratik Kremalı Havuçlu Kek Tarifi: O Kahve Dükkanındakini Aratmayacak Lezzet!

Galatasaray Yönetiminden Sert Açıklamalar: 'Fenerbahçe Korkusunu Gizleyemez!

ŞOK Market'te Büyük İndirimler Başlıyor: 14 Aralık Kataloğu Açıklandı!

A101 İndirimlerine Son Gün! 12 Aralık Perşembe Katalog Detayları

Bülent Ersoy'dan Kıyafet Eleştirilerine Sert Yanıt: 'Ben Yine Bülent Ersoy'um, Siz Konuşun Fiyatım Artıyor!'

Eski İlişkileri Yeniden Canlandırın: Dinçer Güner'den Gelişen Fırsatlar ve İpuçları

Gençlere 100.000 TL Destek: ÜNİDES Projesi ile Hayallerini Gerçekleştirin

Asgari Ücrette 2025 İçin Büyük Zam Beklentisi: 22.000 TL - 24.000 TL Arasında Olabilir!

12 Aralık 2024: Burçlarda Tutkular Yükseliyor, İlişkilerde Dikkat!

Sağlık Bakanlığı'ndan On Binlerce Personel Alımı Müjdesi

Yeni Yıla Girmeden Toplu Taşıma Desteği %50'ye Yakın Arttı!

BİM Aralık Fırsatları: Elektronikten Ev Eşyalarına Kaçırılmayacak Fırsatlar!