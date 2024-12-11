Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde Sarajevo'yu 6-1 Geçerek Son 32 Tura Yükseldi

Trabzonspor, 6-1 İle Sarajevo'yu Geçti

UEFA Gençlik Ligi 3. tur rövanş maçında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımını 6-1 yenerek son 32 turuna adını yazdırdı. Karşılaşma, Papara Park’ta büyük bir heyecanla gerçekleşti.

İlk Yarıda Gollere Doydular

Maçın ilk yarısında konuk ekip, 10. dakikada Harun Ploco ile öne geçti. Ancak bordo-mavililer, bu gole hızlı bir yanıt verdi. 28. dakikada Poyraz Yıldırım eşitliği sağlarken; 30 ve 32. dakikalarda Ömer Faruk Duymaz gollerini kaydetti. 39. dakikada Boran Başkan'ın golü ile ilk yarıyı 4-1 önde tamamladı.

İkinci Yarıda da Fırtına Gibi

Maçın ikinci devresinde, iyi oyununu sürdüren Trabzonspor, 63. dakikada yine Poyraz Yıldırım ile bir gol daha buldu. 85. dakikada Salih Malkoçoğlu’nun golü ile skoru 6-1’e taşıdı ve karşılaşma böyle sonuçlandı.

Son 32 Turuna Yükseldiler

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi'nde son 32 takım arasına adını yazdırdı. Bordo-mavililer, UEFA Şampiyonlar Ligi Lig aşamasını 7 ile 16. sıralar arasında bitiren takımlarla eşleşecek.

Kura Tarihleri ve Maçlar

İsviçre'nin Nyon kentinde 20 Aralık'ta çekilecek son 32 turu kurası sonrasında ilk maçlar 11-12 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Tribünde Önemli İsimler Yer Aldı

Bu önemli karşılaşmayı, U19 A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu ile Trabzonspor A Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tribünden izledi.

UEFA Gençlik Ligi 3. Turu rövanş maçında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımıyla Papara Park’ta karşı karşıya geldi. İki takım oyuncuları, maç önü seremonisinde birlikte fotoğraf çektirdi.

UEFA Gençlik Ligi 3. Turu rövanş maçında Trabzonspor, Bosna-Hersek'in Sarajevo takımıyla Papara Park’ta karşı karşıya geldi. İki takım oyuncuları, maç önü seremonisinde birlikte fotoğraf çektirdi.