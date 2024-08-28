Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi İçin St. Gallen'i Ağırlayacak

Trabzonspor, Avrupa Kupalarında Son Şansını Arıyor

Bordo-mavililer, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın İsviçre'nin St. Gallen takımını ağırlayacak.

Mücadele Bilgileri

Karşılaşma Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak. Letonyalı hakem Andris Treimanis maçın yönetimini üstlenecek; yardımcılıklarını ise Haralds Gudermanis ve Aleksejs Spasennikovs yapacak.

İlk Maçın Sonucu ve Strateji

Bordo-mavililer, İsviçre'de oynanan ilk karşılaşmanın golsüz berabere sona ermesinin ardından, gruplara kalmak için kazanmak zorunda. Herhangi bir beraberlik durumunda turu atlamaya hak kazanacak takımın belirlenmesi için uzatmalara ve gerekirse penaltı atışlarına gidilecektir. Eğer St. Gallen galip gelirse, Trabzonspor'un Avrupa macerası sonlanacak.

Takımda Son Durum

Trabzonspor'da ilk maçta cezalarını tamamlayan Pedro Malheiro ve Eren Elmalı, takımdaki yerlerini alabilecek. Ancak Anthony Nwakaeme ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekleri belirtildi.