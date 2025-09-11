Trabzonspor'un 200. yabancı oyuncusu Andre Onana

Trabzonspor, Manchester United'dan kiralık Andre Onana ile 58 yıllık tarihinde 200'üncü yabancı oyuncu transferini tamamladı; kulüp 54 ülkeden futbolcu aldı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 23:05
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 23:05
SELÇUK KILIÇ - Trabzonspor, İngiltere'nin Manchester United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Andre Onana ile kulübün 58 yıllık tarihinde 200'üncü yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Transferin detayları

29 yaşındaki kaleciyle kiralık olarak sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı. Bordo-mavililer bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transfer etti.

Tarihi bağlam

Trabzonspor, 1970-1971 sezonunda ikinci ligde oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini yaptı. Süper Lig'de ise ilk yabancı imzası 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh ile atıldı.

Kulüpte en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalılardan çıktı; bordo-mavililer Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Ayrıca Belçika'dan 9, Slovakya ve Polonya'dan da 8'er oyuncu transfer edildi.

Kamerunlu oyuncu sayısı

Andre Onana, Trabzonspor tarihindeki 4. Kamerunlu oyuncu oldu. Kulüpte daha önce forma giyen Kamerunlu oyuncular Stephane Mbia, Rigobert Song ve Jean Jacques Misse Misse olarak kayıtlarda yer alıyor.

Yabancı kaleci özelliği

Trabzonspor'da 7 sezon sonra yeniden yabancı bir kaleci forma giyecek. Kulübün kadrosunda en son 2017-2018 sezonunda Kosta Rikalı kaleci Esteban Alvarado bulunuyordu; sonrasında kaleyi Türk oyuncular korumuştu.

Doğan dönemi yabancı transferleri

Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde kulüp 30 yabancı oyuncu transfer etti. Doğan döneminde kadroya dahil edilen isimler şunlar oldu: Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi ve Onana.

