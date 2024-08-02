Trabzonspor'un 57. Kuruluş Yıl Dönümü Coşkuyla Kutlandı

Trabzonspor'un 57. Kuruluş Yıl Dönümü

Trabzonspor, kuruluşunun 57. yıl dönümünü coşkuyla kutladı. 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen etkinliğe, kulüp yetkilileri ve taraftar katıldı.

Asbaşkan Zeyyat Kafkas'tan Anlamlı Mesaj

Bordo-mavili kulübün asbaşkanı Zeyyat Kafkas, törende yaptığı konuşmada, "Trabzonspor'un başarıları sadece Trabzon için değil, tüm Türkiye için bir ilham kaynağı olmaya devam etmektedir," dedi. 1967 yılının Trabzon için özel bir tarihe işaret ettiğini belirten Kafkas, "Trabzonspor, yalnızca bir spor kulübü değil, bir halkın tutkusunu simgelemektedir," ifadesini kullandı.

Önemli Başarılar ve Tarihi Anlar

Kafkas, 1975-1976 sezonundaki Süper Lig şampiyonluğunun Anadolu futbolunun tarihindeki en önemli anlardan biri olduğunu vurguladı. "Bu başarı, Trabzonspor'un sadece kendi taraftarları için değil, Anadolu'daki diğer futbolseverler için de bir gurur kaynağıdır," diye ekledi.

Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in Vurgusu

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise, kulüp tarihine dair önemli bilgileri paylaştı. "Trabzonspor bir tarih, bir destandır. Bugün de bu destanı sürdürmeye kararlıyız," dedi. Ören, başarılarla dolu bir geçmişin daha güçlü bir geleceğe yol açacağına inanıyor.

Katılımcılardan Destek ve Kutlama

Programda, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç gibi isimler de konuşmalar yaptı. Törenin ardından, katılımcılar Hüseyin Avni Aker Millet Bahçesi'ndeki Futbol Festivali'ne geçerek eğlenceye katıldılar.

Trabzonspor'un 57. kuruluş yıl dönümü, geçmiş başarıları anmak ve geleceğe umutla bakmak için önemli bir fırsat oluşturdu. Cumartesi günü yapılan kutlamalar, kulübün ve taraftarların birleşik bir güç olduğunu bir kez daha gösterdi.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Trabzonspor Kulübü'nün 57'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda tören düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.