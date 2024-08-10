Trabzonspor'un Açılış Maçlarındaki Başarısı

Trabzonspor Lige İyi Başlıyor

Orta mavi-bordo renkleriyle tanınan Trabzonspor, 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Karadeniz temsilcisi, lig tarihindeki 50 sezon boyunca açılış maçlarında önemli bir başarı sergilemiş durumda. Toplamda 31 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, bu alandaki üstünlüğünü sürdürmek istiyor.

Ligin İlk Maçlarında Dış Sahada Performans

Bordo-mavili ekip, lig tarihinde 26 kez açık hava maçını dış sahada oynadı. Bu maçlarda 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrılmayı başardı. İç sahada ise sahasını şampiyonluk mücadelesine çevirdi; burada 17 galibiyet ve 3 beraberlik yanına 4 mağlubiyet ekledi.

Sivasspor ile Üçüncü Karşılaşma

Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek. İlk kez 2007-2008 sezonunda Trabzon'da oynanan maçta, Sivas temsilcisi hükmen galip gelmişti. İkinci karşılaşma ise 2009-2010 sezonunda Sivas'ta gerçekleşmiş ve Trabzonspor 2-1'lik skorla galibiyeti elde etmişti. İki takımın, daha önceki karşılaşmalarda birer galibiyeti bulunuyor.

Son 3 Açılış Maçında Üst Üste Galibiyet

Trabzonspor, son 3 açılış maçını kazanarak formunu artırdığını gösterdi. 2021-2022 sezonunda Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 5-1, 2022-2023 sezonunda İstanbulspor'u yine dış sahada 2-0 mağlup etti. Geçtiğimiz sezonsa Antalyaspor'u kendi sahasında 1-0 yendi. Bu sezon da açılış maçında galibiyet almayı hedefliyorlar.