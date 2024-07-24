Trabzonspor'un Avrupa'daki 150. Maçı

Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 150. Maçına Çıkıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu, bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki 150. maçı olacak.

Geride Kalan 149 Maç

Bordo-mavililer, 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, bu 149 maçta rakip fileleri toplamda 190 kez havalandırırken, kalesinde 205 gol görmüştür.

Trabzonspor'un Avrupa Serüveni

Trabzonspor'un Avrupa macerası, 1976-1977 sezonunda başladı. Takım, bu süre zarfında Şampiyon Kulüpler Kupası/ UEFA Şampiyonlar Liginde 30, UEFA Kupası/ UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 94. Maç

Ruzomberok ile oynayacağı bu maçla Trabzonspor, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak. 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, toplamda oynadığı 93 maçta 36 galibiyet, 22 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

Slovakya Temsilcileriyle Karşılaşma

Trabzonspor, daha önce Slovakya temsilcileriyle sadece bir kez karşılaştı. Bu, 1996-1997 sezonu UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile olan eşleşmesidir. Deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmayı başardı.

Tarihi Galibiyetler

Bordo-mavililer, Avrupa'da güçlü takımlara karşı da önemli başarılar elde etti. 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, ve 1994-1995'te İngiltere'nin Aston Villa takımlarını 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardılar.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgi

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında 6-0'lık sonuçla aldı. En farklı yenilgi ise 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımına karşı 7-2'lik skorla gerçekleşti.

En Çok Gol Atan Oyuncu

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı. Unutulmaz golcü, toplamda 23 gol kaydetmiştir.

Trabzonspor'un Avrupa Performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 149 maçın performans tablosu şu şekildedir: