Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Trabzonspor'un Avrupa'daki 150. Maçı

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 150. maçında Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla karşılaşacak.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 12:45
Trabzonspor'un Avrupa'daki 150. Maçı

Trabzonspor, Avrupa Kupalarında 150. Maçına Çıkıyor

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda yarın Slovakya'nın Ruzomberok takımıyla deplasmanda karşılaşacak. Bu, bordo-mavililerin Avrupa kupalarındaki 150. maçı olacak.

Geride Kalan 149 Maç

Bordo-mavililer, 149 maçta 54 galibiyet, 37 beraberlik ve 58 yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, bu 149 maçta rakip fileleri toplamda 190 kez havalandırırken, kalesinde 205 gol görmüştür.

Trabzonspor'un Avrupa Serüveni

Trabzonspor'un Avrupa macerası, 1976-1977 sezonunda başladı. Takım, bu süre zarfında Şampiyon Kulüpler Kupası/ UEFA Şampiyonlar Liginde 30, UEFA Kupası/ UEFA Avrupa Ligi'nde 93, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 6 maç oynadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 94. Maç

Ruzomberok ile oynayacağı bu maçla Trabzonspor, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adı altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 94. maçına çıkacak. 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımıyla eşleşen bordo-mavililer, toplamda oynadığı 93 maçta 36 galibiyet, 22 beraberlik ve 35 mağlubiyet aldı.

Slovakya Temsilcileriyle Karşılaşma

Trabzonspor, daha önce Slovakya temsilcileriyle sadece bir kez karşılaştı. Bu, 1996-1997 sezonu UEFA Kupası 1. eleme turunda Slovan Bratislava ile olan eşleşmesidir. Deplasmanda 2-1 yenilen Trabzonspor, sahasında 4-1 kazanarak üst tura kalmayı başardı.

Tarihi Galibiyetler

Bordo-mavililer, Avrupa'da güçlü takımlara karşı da önemli başarılar elde etti. 1976-1977 sezonunda İngiltere'nin Liverpool, 1983-1984'te İtalya'nın Inter, 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona, ve 1994-1995'te İngiltere'nin Aston Villa takımlarını 1-0'lık skorlarla mağlup etmeyi başardılar.

En Farklı Galibiyet ve Yenilgi

Trabzonspor, Avrupa kupalarında en farklı galibiyetini 2007-2008 sezonunda Arnavutluk'un Vllaznia takımı karşısında 6-0'lık sonuçla aldı. En farklı yenilgi ise 1990-1991 sezonunda İspanya'nın Barcelona takımına karşı 7-2'lik skorla gerçekleşti.

En Çok Gol Atan Oyuncu

Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki en fazla gol atan oyuncusu ise Hami Mandıralı. Unutulmaz golcü, toplamda 23 gol kaydetmiştir.

Trabzonspor'un Avrupa Performansı

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı 149 maçın performans tablosu şu şekildedir:

  • Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi: 30 maç - 10 galibiyet, 12 beraberlik, 8 mağlubiyet
  • Kupa Galipleri Kupası: 12 maç - 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet
  • UEFA Kupası/Avrupa Ligi: 93 maç - 36 galibiyet, 22 beraberlik, 35 mağlubiyet
  • UEFA Intertoto Kupası: 8 maç - 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet
  • UEFA Konferans Ligi: 6 maç - 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet

İLGİLİ HABERLER

Alışverişlerde yeni dönem! Almayana indirim değil ceza var!

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
2
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
3
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
4
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
5
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
6
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

İŞKUR'dan çalışmak isteyenlere müjde! Huzurevleri için sınavsız personel alımı...

Lise mezunlarına polis olma fırsatı! EGM binlerce polis alımı yapacak!

Sıfır ev almak isteyenler dikkat hangi bankalar tüm bedeli karşılıyor!

En az ilköğretim mezunu bay, bayan, engelli adaylar için Toyota'da iş fırsatı! Alımlar başladı: Tıkla başvur

Alışverişlerde yeni dönem! Almayana indirim değil ceza var!

Askere gidene yeni destek! Tamı tamına 720 bin TL verecek!

Fiat ve Koç'tan kaçırılmayacak fırsatı! 200 bin TL'den 700 bin TL'ye kadar yüzde 0 faizle hayalinizdeki Fiat'a sahip olun

Sıfır otomobil 450 bin TL'ye düştü! Bu fiyat bayilere koşturur

Belediyeden satılık dükkanlar! O şehirde yaşayanlara müjde...

Babadan dededen miras kalanlar dikkat! Miras paylaşımında yeni sistem!

KPSS şartı yok! O üniversite yüksek maaş ile personel alım ilanını az önce duyurdu

Esnaf için özel faizsiz kredi: 20.000 TL'ye kadar destek