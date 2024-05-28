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Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipler belli oldu, İlk maç 25 Temmuz'da

Trabzonspor Avrupa Ligi'nde rakiplerini bekliyor! Muhtemel rakipler belli oldu, bordo-mavililer 25 Temmuz'da Avrupa'da ilk maçına çıkacak.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 22:01
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 22:01
Trabzonspor'un Avrupa'daki muhtemel rakipler belli oldu, İlk maç 25 Temmuz'da

Trabzonspor'un Avrupa Yolundaki Rakipleri Belli Oldu: Bordo-Mavililer Avrupa'ya Hazır!

Süper Lig'i 3. sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılma hakkı kazanan Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. 19 Haziran'da gerçekleşecek kura çekiminde seri başı olacak olan Trabzonspor'un rakipleri arasında güçlü takımlar yer alıyor.

Muhtemel Rakipler Kimler?

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre Trabzonspor'un kurada karşılaşabileceği takımlar şunlar:

Silkeborg IF (Danimarka)

FC Kilmarnock (İskoçya)

Panathinaikos (Yunanistan)

FK Vojvodina (Sırbistan)

Wisla Krakow (Polonya) (Tur atlarsa)

Paphos FC (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) (Tur atlarsa)

Paksi (Macaristan) (Tur atlarsa)

Tobyl Qostanai (Kazakistan) (Tur atlarsa)

İlk Maç 25 Temmuz'da

Avrupa'daki ilk maçına 25 Temmuz'da çıkacak olan Trabzonspor, 1 Temmuz'da Macaristan'da hazırlıklarına başlayacak. Bordo-Mavililer, bu zorlu rakipleri yenerek Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.

Trabzonspor Bu Sezon Avrupa'da Neler Yapacak?

Trabzonspor, geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde finale kadar yükselmeyi başarmıştı. Bu sezon da Avrupa'da önemli bir başarı elde etmek isteyen Bordo-Mavililer, rakiplerini yenerek gruplara kalmak için mücadele edecek.

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