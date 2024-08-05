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Trabzonspor'un Avrupa Ligi Hedefi: Rapid Wien Sonrası Braga veya Servette ile Karşılaşma

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Rapid Wien'i geçerse, play-off'ta Braga veya Servette ile eşleşecek.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 14:19
Trabzonspor'un Avrupa Ligi Hedefi: Rapid Wien Sonrası Braga veya Servette ile Karşılaşma

Trabzonspor'un Hedefleri

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Avusturyalı kulüp Rapid Wien ile karşılaşıyor. Eğer Bordo-Mavililer bu zorlu rakibini yenmeyi başarırsa, play-off etabında Portekiz’in Braga takımı ile İsviçre'nin Servette ekibi arasında oynanacak olan maçın galibiyle mücadele edecek.

Şampiyonluk Yolunda Bir Adım Daha

Trabzonspor'un hedefi, hem ligde hem de uluslararası arenada başarı elde etmek. Bu doğrultuda Rapid Wien karşısındaki performansı, ilerleyen turlarda hangi rakiplerle karşılaşacağını belirleyecek.

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