Trabzonspor'un Banza'sından Hedef: Üst Sıralara Taşımak için Goller Atmak

Simon Banza: "Değerli Olan Goller Bu Gollerdir"

Trabzonspor’un Demokratik Kongolu forvet oyuncusu Simon Banza, takımını üst sıralara taşıyacak goller atmak istediğini vurguladı. Banza, Trabzonspor Dergisi'ne verdiği röportajda, gol krallığı yarışına odaklanmak yerine kulübün başarısını önceliklendirdiğini belirtti.

"Hedefim Üst Sıralara Taşımak"

Banza, “Ben kulübün daha yukarlarda olmasını ve takımı üçüncü, ikinci, birinci yapacak golleri atmayı isterim. Değerli olan goller, bu gollerdir” diyerek hedefini ortaya koydu. Gol atamadığı maçlarda bile takıma katkı sağlamak için çaba gösterdiğinin altını çizen Banza, “Bu oyun sadece gol atmaktan ibaret değildir” ifadelerini kullandı.

Trabzon'da Mutluluk ve Uyum

Banza, Trabzon'a transfer olmadan önce pek çok Türk arkadaşından kulübü hakkında övgüler aldığını belirtti. “Şampiyonlukları olan, hedefleri olan bir kulüp. Burada olmaktan çok mutluyum” diyerek takıma uyum sağlama sürecini anlattı. Zihinsel ve bedensel olarak iyi hissetmenin sahadaki performansını etkilediğini dile getirdi.

Banza’nın Futbol ve Zorluklar Üzerine Düşünceleri

Profesyonel futbolculuk kariyerinin 10. yılına yaklaşan Banza, futbolu bir piyano eserine benzeterek çok çalışmanın ve tekrarların önemini vurguladı. “Bu gerçekten zor bir dünya” ifadesiyle toplumdaki zorlukları ele alan Banza, Joker karakterinden ilham aldığını ve bu karakterin yerinde tespitlere sahip olduğunu vurguladı.

Irkçılığa Karşı Duruş Sergiliyor

Sahada rekabet ve kazanma arzusuna saygı duyduğunu belirten Banza, ancak ırkçılık gibi olumsuz durumların kesinlikle kabul edilemeyeceğinin altını çizdi. “Ne yazık ki günümüzde hala yaşanıyor, çok yazık” diyerek bu tür olumsuzlukların futbolda ve hayatta yeri olmadığını belirtti.

Futbol İdolleri ve Hazırlık Anları

Banza, futbol idolleri olarak Fernando Morientes, Ronaldinho ve Zlatan İbrahimoviç’i belirtirken, maçlardan önce müzik dinleyip meditasyon yaparak hazırlandığını ifade etti. Kendisine göre dünyanın en iyi 11'ini ise şu şekilde sıraladı: Casillas, Dani Alves, Puyol, Sergio Ramos, Marcelo, Zidane, Ronaldinho, Iniesta, Messi, Ronaldo, Didier Drogba.

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımını üst sıralara taşıyacak goller atmak istediğini ifade etti.

Trabzonspor'un Demokratik Kongolu forveti Simon Banza, takımını üst sıralara taşıyacak goller atmak istediğini ifade etti.